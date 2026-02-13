В Самарской области потеплеет до 0°C

В Приволжском УГМС рассказали, когда в регион придет небольшая оттепель. По данным синоптиков, уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 0...-5 °C.
В пятницу, 13 февраля, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -4…-6 °C.
14 числа в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, днем -2…-7 °C.
В воскресенье, 15 февраля, в Самарской области сохранится облачная погода и небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем 0…-5 °C.
В начале следующей недели сохранится облачность, местами возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.
