В Самарской области потеплеет до 0°C

В Приволжском УГМС рассказали, когда в регион придет небольшая оттепель. По данным синоптиков, уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 0...-5 °C.

Фото: Александра Белова