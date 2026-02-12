16+
Общество

Стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С первых чисел февраля 2026 года стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества "Академия КСВО РФ" — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Организатором проекта выступает АНО "Комитет семей воинов Отечества". Партнером проекта является АНО "Таврида.Арт".

В результате отбора в очном обучении примут участие 50 сильнейших команд НКО и волонтерских групп регионального уровня. Команда будет состоять из руководителя проектной группы, медиаволонтера и волонтера по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению:

  • высшая школа руководителей;
  • медиа;
  • социальное проектирование.

Проект направлен на поиск, развитие и обучение проектных команд, работающих в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО, а также на повышение профессиональных компетенций в управлении, проектной деятельности и медиасопровождении проектов.

В рамках Академии КСВО отобранные команды пройдут очные образовательные модули, получат практические знания в сфере управления, проектной деятельности и медиакоммуникаций, а также разработают и защитят собственные проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям и интеграцию демобилизованных военнослужащих в гражданское общество. В результате обучения каждая команда доработает и защитит свой собственный проект, направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Обучение пройдет с 30 марта по 03 апреля 2026 г. Место проведения: Академия "Меганом", г. Судак, республика Крым.

Эксперты КСВО будут сопровождать проекты участников до конца октября 2026 года. К участию приглашаются команды из трех человек — руководитель проектной группы, медиаволонтер и волонтер по проектной деятельности. Регистрация команд осуществляется однократно через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года. Каждая команда подает одну заявку с описанием опыта команды и собственного проекта, который планирует реализовать или масштабировать до конца 2026 года.

Экспертный совет проекта оценивает заявки по следующим критериям: адресность и обоснованность решения проблемы проекта, проработанность проектной идеи, презентация проекта и другие. По итогам рейтинга отбора команд определяются участники образовательной программы, а также формируется "лист ожидания" на случай отказа команд, прошедших отбор, от участия в обучении.

Подробные условия участия и требования к командам размещены на официальном сайте организатора проекта в разделе "Академия КСВО" по ссылке www.ксво.рф. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Ссылки на официальный канал проекта: https://t.me/AcademiaKSVO, https://vk.com/Academia_KSVO.

