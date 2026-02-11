16+
Общество

В Самаре жильцы дома судятся из-за канализации нового ЖК на их участке

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре жильцы "сталинки" на ул. Краснодонской судятся с ООО "СЗ "Основание", построившим на соседнем участке жилой комплекс "Возрождение". Истцы требуют от застройщика убрать с их территории канализационную трубу, идущую от ЖК.

Дело рассматривается в Промышленном районном суде. Истцами выступают 17 граждан. 

Как следует из иска, осенью 2024 г. на участке, занимаемом домом № 35 по ул. Краснодонской, открытым способом была проложена канализационная труба и оборудованы три колодца. Участок оформлен в собственность жильцов, однако, по их словам, никто их разрешения на проведение работ не спрашивал. Они также утверждают, что трубу изначально планировали проложить по другому маршруту, но по экономическим соображениям упростили проект. 

Сами работы по прокладке канализации проходили на фоне конфликта с жильцами, в присутствии "крепких ребят", сопровождались вызовами полиции и обращениями в прокуратуру. 

ООО СЗ "Основание" было создано в августе 2022 года. Его учредителем и директором выступает Павел Костенко. Восьмиэтажный ЖК "Возрождение" является единственным объектом, построенным компанией. Дом был сдан в первом квартале 2025 года. Костенко позиционирует себя как создатель и руководитель строительного холдинга OSNOVANIE Development Group. Бизнесмену принадлежат ООО "ПСК № 1", ООО "СЗ "Молекула" (бывшее ООО "ИК "Самвей"), ООО "СЗ" Бизнес стандарт" и ООО "Билдком плюс". Также ему принадлежит доля в 90% в капитале ООО "Октогон-инвестиции".

Уже после завершения земляных работ "Основание" предложило жильцам "сталинки" заключить договор аренды земельного участка, занятого трубой. Однако решением общего собрания собственников предложение было отклонено до разъяснения застройщиком нюансов.

В итоге стороны так и не договорились, и жильцы обратились в суд с требованием демонтировать трубу и колодцы, а также восстановить благоустройство участка.

Проектирование канализации осуществляло ООО "Самарские коммунальные системы", которое привлечено к судебному разбирательству в качестве третьего лица. В компании в ответ на запрос "Волга Ньюс" пояснили, что сейчас труба находится в ее собственности. Также там заверили, что проложена она была по единственному возможному маршруту, с соблюдением всех норм, и если ее убрать, ЖК "Возрождение" останется без канализации.

"Проект по прокладке канализационной линии не требует согласия жильцов дома № 35 по ул. Краснодонской", — заявили в "СКС", не пояснив каким образом это утверждение соотносится с правом собственности жильцов на участок.

Гид потребителя

