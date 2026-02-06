Тольяттиазот оценил реализацию профориентационного проекта "БиблиоЛаб"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в практическом занятии естественнонаучного направления муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотеки Тольятти". Профориентационное мероприятие, организованное для школьников города, было приурочено ко Дню российской науки.

Проект "БиблиоЛаб" учреждения стал одним из победителей конкурса общественно значимых инициатив ТОАЗа "Химия добра" в 2025 году. На средства гранта Компании были приобретены оборудование и методическая литература. Одним из устройств стал цифровой микроскоп, позволяющий проводить лабораторные работы по химии, биологии и экологии, а также по физике.

В рамках проекта в библиотеке ежемесячно проходят тематические занятия "Химия для друзей", "Биология - не только в книгах", "Экология - наука современности". Здесь совместное чтение книг дополняется практической деятельностью: углубленным изучением мира животных и растений эмпирическим путем. С помощью окулярной камеры и наборов микропрепаратов дети младшего школьного возраста исследуют объекты и предметы окружающей среды.

В ходе профориентационной встречи с участием сотрудников "Тольяттиазота" были продемонстрированы мультфильмы "Приключения Толика Азотова", в которых главный герой и его сестра проводят простейшие опыты, а также узнают о пользе минеральных удобрений.

В финале мероприятия школьники получили корпоративные подарки от предприятия, а в фонд библиотеки переданы новые книги по химии.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"По итогам предыдущего этапа благотворительной программы ТОАЗа "Химия добра" мы поддержали две инициативы библиотек Тольятти. Конкретно в этом проекте нас заинтересовала синергия чтения и исследовательской деятельности. В современном цифровом обществе дети не всегда охотно берут книгу в руки, но с добавлением практических занятий процесс чтения для них становится более интересным. Наблюдение под микроскопом - это не только увлекательно, но и конструктивно, ведь самые маленькие частицы и организмы зачастую помогают делать самые большие открытия".