16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттиазот оценил реализацию профориентационного проекта "БиблиоЛаб" Более чем 5 тыс. самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году Стало известно, какие предметы выбрали выпускники самарских школ для ЕГЭ-2026 В Самаре пройдет День научного кино "ФАНК" Тольяттиазот - партнер городского конкурса педагогического мастерства

Образование Общество

Тольяттиазот оценил реализацию профориентационного проекта "БиблиоЛаб"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в практическом занятии естественнонаучного направления муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотеки Тольятти". Профориентационное мероприятие, организованное для школьников города, было приурочено ко Дню российской науки.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Проект "БиблиоЛаб" учреждения стал одним из победителей конкурса общественно значимых инициатив ТОАЗа "Химия добра" в 2025 году. На средства гранта Компании были приобретены оборудование и методическая литература. Одним из устройств стал цифровой микроскоп, позволяющий проводить лабораторные работы по химии, биологии и экологии, а также по физике.

В рамках проекта в библиотеке ежемесячно проходят тематические занятия "Химия для друзей", "Биология - не только в книгах", "Экология - наука современности". Здесь совместное чтение книг дополняется практической деятельностью: углубленным изучением мира животных и растений эмпирическим путем. С помощью окулярной камеры и наборов микропрепаратов дети младшего школьного возраста исследуют объекты и предметы окружающей среды.

В ходе профориентационной встречи с участием сотрудников "Тольяттиазота" были продемонстрированы мультфильмы "Приключения Толика Азотова", в которых главный герой и его сестра проводят простейшие опыты, а также узнают о пользе минеральных удобрений.

В финале мероприятия школьники получили корпоративные подарки от предприятия, а в фонд библиотеки переданы новые книги по химии.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"По итогам предыдущего этапа благотворительной программы ТОАЗа "Химия добра" мы поддержали две инициативы библиотек Тольятти. Конкретно в этом проекте нас заинтересовала синергия чтения и исследовательской деятельности. В современном цифровом обществе дети не всегда охотно берут книгу в руки, но с добавлением практических занятий процесс чтения для них становится более интересным. Наблюдение под микроскопом - это не только увлекательно, но и конструктивно, ведь самые маленькие частицы и организмы зачастую помогают делать самые большие открытия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1