В Самарской области подведены итоги развития сферы образования в 2025 году

В Самарской области большое внимание уделяется развитию системы образования. Принимаются все меры по обеспечению детей доступным образованием на базе государственных и муниципальных образовательных учреждений.

На территории региона в 2025 г. реализовались мероприятия по строительству трех школ и трех детских садов. Продолжается работа по капитальному ремонту и оснащению зданий образовательных организаций.

"Осуществлен капремонт более 270 зданий образовательных учреждений в 35 муниципалитетах. На капремонт объектов образования направили порядка 2 млрд рублей — больше, чем в прошлом году", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в докладе по итогам года.

В районах активной жилой застройки прогнозируется потребность в дополнительных местах в школах и детских садах. На основании этих данных в план социально-экономического развития Самарской области на период с 2024 по 2029 гог. включены объекты образования.

Распоряжением губернатора Самарской области утвержден перечень объектов строительства, в который вошло 20 школ и 10 детских садов. Школу на 200 мест, здание для которой выкуплено у застройщика ЖК "Сокол" в рамках соглашения между региональным министерством образования и Администрацией г. о. Самара, откроют уже в 2026 году. Планируется, что здание станет вторым корпусом близлежащей школы. Губернатор лично контролирует выполнение этой инициативы, подчеркивая, что каждая новая школа должна стать не просто местом учебы, а центром развития для микрорайона.

В этом году в школах региона оснастили учебные кабинеты по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и Труд. В 2026 будут оснащены кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства.

Продолжают работу "Точки роста", IT-кубы, кванториумы и мини-технопарки, а также специализированные классы БАС и центр практической подготовки. В 41 школе открыты классы "Российские технологии".

Все эти меры принимаются для всестороннего развития обучающихся. По итогам 2025 г. школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.

В 2025 г. участниками ЕГЭ получены 193 стобалльных результата. 180 выпускников получили 100 баллов, из них 13 сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам. Среди стобалльников 137 человек — выпускники, получившие аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении".

В соответствии с постановлением правительства Самарской области участники ЕГЭ 2025 г., сдавшие экзамен на 100 баллов, получили выплаты в размере 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат. Средства выделены из областного бюджета.

Свыше 70 ребят в составе команды Самарской области приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В копилке достижений региона — 2 победы и 24 призовых места.

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников победителем олимпиады по биологии в этом году уже во второй раз стал Узбеков Тимур, старшеклассник МБОУ "Лицей № 19" г. о. Тольятти.

Дважды призером финала олимпиады (по физике и химии) стал Бинкин Илья, обучающийся Самарского регионального центра для одаренных детей.

Также Илья стал победителем на XXI международной естественно-научной олимпиаде среди юниоров (IJSO).

Учащиеся, ставшие победителями и призерами регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам, и их педагоги получают премии Губернатора Самарской области. В 2025 г. такие премии получили свыше 470 учащихся образовательных организаций Самарской области. Также поощрены 355 педагогов образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров олимпиады.

24 медали чемпионата "Профессионалы" завоевали студенты СПО региона. По итогам состязаний для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" участники из Самарской области получили 2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.

Одна из главных общих задач системы образования и реального сектора экономики — замотивировать выпускников школ поступать в вузы и учреждения СПО Самарской области, а по окончании обучения привлечь молодые кадры на предприятия региона.

В этом году 74,56% выпускников 11-х классов поступили в вузы и учреждения СПО Самарской области. Доля молодых специалистов, трудоустроившихся на предприятия региона, составит не ниже 96%. Им оказывают ряд мер поддержки.

"Студентам вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые в период обучения трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Самарской области, ежемесячно выплачивают 5 тысяч рублей. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, а также их наставники получают премии губернатора. В регионе активно развивают практику дуального и целевого обучения. Это позволяет студентам получить практические знания и навыки на производстве и определиться с будущим местом работы", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Большую роль в обучении кадров для предприятий региона играет федеральный проект "Профессионалитет", который с 2025 г. стал частью нацпроекта "Молодежь и дети". В 2025 г. в регионе действует семь кластеров "Профессионалитета" (два машиностроительных кластера, Железнодорожный, Строительной отрасли; два кластера отрасли Педагогика, ; Правоохранительной сферы и управления).

В 2026 г. в Самарской области будут созданы еще 3 кластера среднего профессионального образования: Химическая отрасль, Клиническая и профилактическая медицина, Туризм и сфера услуг.