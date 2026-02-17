Руководитель департамента цифрового развития администрации города провел "Урок цифры" для самарских школьников

17 февраля в рамках всероссийского проекта "Урок цифры" в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме "Видеоплатформа". Урок для учеников четвертого класса провел руководитель департамента цифрового развития администрации города Самары Александр Якушкин совместно с консультантом отдела организации работы в государственных информационных системах и цифровизации деятельности Анастасией Поповой. Проект реализуется в поддержку нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

"Сегодня дети буквально с первого класса свободно пользуются гаджетами. Но важно еще и понимать, как применять их для решения реальных задач — именно этому учат "Уроки цифры". Их главное преимущество — адаптация материалов под возраст как для первоклассников, так и для старшеклассников. Более того, для ребят это дополнительная возможность увидеть пути своего профессионального развития. Особенно порадовала активность школьников: они активно включались в процесс и задавали по‑настоящему интересные вопросы", — отметил руководитель Департамента цифрового развития администрации города Самары Александр Якушкин.

На интерактивном занятии школьники изучили устройство современных видеосервисов. На примере платформы VK Видео они познакомились с комплексной работой IT‑специалистов, обеспечивающих хранение и распространение контента: разработчиков, дизайнеров, аналитиков и экспертов по информационной безопасности. Также ребята узнали, какие профессии в сфере видеоиндустрии появились в XIX–XX веках и какие из них особенно востребованы сегодня. Важной частью урока стали вопросы цифрового этикета. Школьники узнали, какой контент считается полезным, что такое персональные данные и почему их нельзя передавать третьим лицам. Закрепить знания помогли интерактивные игры в формате "вопрос-ответ", решение ситуационных задач по кибербезопасности и практическая работа по анализу цифрового поведения.

"Уроки цифры" органично дополняют школьную программу, существенно расширяют её образовательный потенциал. И главное, дети получают знания от тех, кто каждый день работает в профессии. Такие специалисты могут доходчиво объяснить, как школьные предметы помогают решать реальные рабочие задачи, как теория превращается в практику", — отметил директор школы № 41 "Гармония" Сергей Пичкуров.

Отметим, что новый этап образовательного проекта "Урок цифры", который стартует во всех школах, посвящен анализу данных и работе рекомендательных алгоритмов. В игровой форме участники узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации и помогают пользователям находить нужные товары и услуги. Все материалы размещены на сайте урокцифры.рф.

Напомним, нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка IT-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.