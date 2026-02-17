16+
CARCADE стала провайдером льготного лизинга техники по программе ДОМ.РФ

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) присоединилась к программе ДОМ.РФ по льготному финансированию коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. В рамках меры господдержки клиенты компании могут приобрести новую технику российского производства на условиях лизинга с максимальной годовой ставкой удорожания до 10%.

Программа направлена на оперативное обновление парка специализированной техники в регионах России и снижение финансовой нагрузки на предприятия реального сектора экономики. Льготное финансирование предоставляется на срок от трёх до пяти лет и распространяется исключительно на технику российского производства. Минимальный аванс по программе составляет 5% от стоимости ТС. Размер аванса определяется индивидуально исходя из параметров сделки и категории финансируемого транспортного средства. Подробности уточняйте у финансового консультанта ООО "Каркаде".

Благодаря участию в программе клиенты CARCADE получают доступ к комфортным лизинговым платежам, минимальному пакету документов и оперативному оформлению сделок. Это позволяет предприятиям быстрее повышать эффективность производственных процессов и обеспечивать бесперебойную работу инфраструктуры.

В программе участвуют транспортные средства, включённые в реестр российской промышленной продукции и соответствующие установленному перечню кодов ОКПД 2. Техника должна быть новой, ранее не зарегистрированной, не находившейся в лизинге или собственности физических лиц, а также произведённой не ранее чем за три года до года заключения договора лизинга.

"Присоединение CARCADE к программе ДОМ.РФ — это важный шаг в развитии комплексных решений для наших клиентов. Мы видим высокий запрос со стороны предприятий агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства и дорожного строительства на доступное финансирование. Льготный лизинг позволяет не откладывать обновление техники, а инвестировать в развитие уже сегодня, на прозрачных условиях", — отметил Евгений Курбакин, директор департамента продаж ООО "Каркаде".

