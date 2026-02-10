Число подписчиков СберПрайм в России достигло 23,7 млн человек

С начала 2026 года россияне оформили более 800 тыс. новых подписок СберПрайм. Общее же число активных пользователей сервиса превысило отметку в 23 млн человек, — отмечается в сокращенных результатах банка по РПБУ за январь текущего года.

Кроме того, количество розничных клиентов по результатам первого месяца 2026 составило 110,4 млн человек. Число активных корпоративных клиентов превышает 3,5 млн компаний.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) в январе составило 84,8 млн человек, а количество ежедневных пользователей — 40,8 млн человек. Показатель DAU/MAU — на уровне 48,5%.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids выросло на 0,1 млн с начала года до 2,8 млн человек.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо увеличилось на 0,5 млн за месяц, достигнув 101 млн клиентов.

Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц (без учета цессий) и составил 19,1 трлн руб. В январе Сбер выдал 532 млрд руб. кредитов.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"В январе 2026 года Сбер заработал 161,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Основным драйвером кредитной активности в начале года стали ожидаемые изменения в программе семейной ипотеки. На этом фоне розничный кредитный портфель вырос за месяц на 1,3%, превысив отметку в 19 трлн рублей. При этом в условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики спрос на кредиты по рыночным ставкам оставался низким, что привело к снижению портфеля корпоративных клиентов за месяц на 1,1% до 30,1 трлн руб. На фоне сезонного снижения вкладов физических лиц мы наблюдаем рост в средствах корпоративных клиентов, которые за месяц прибавили 1,7% и составили 12,4 трлн рублей.

В начале года Сбер анонсировал запуск "Цифрового марафона" — масштабного конкурса по развитию ИТ-навыков, который поможет участникам оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

Рост кредитного портфеля во втором полугодии предыдущего года и высокая операционная эффективность бизнеса обеспечили уверенный старт года по прибыли и рентабельности капитала, которая составила 23,2%".