16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк принял участие в пилотном проекте от АФТ по применению ИИ‑агентов ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее Банк безопасней маркетплейса — мнение эксперта ОТП Банка ОТП Банк вошел в ТОП-5 банков по цифровой зрелости клиентского опыта ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов

Банки Финансы

ВТБ: в 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ проанализировал активность клиентов, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году. Результаты показали, что каждый второй регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит. Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из десяти оформленных договоров.

Несмотря на то что в прошлом году основной объём выдач пришёлся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился, она по-прежнему находила своего покупателя.

В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тыс. клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний "чек" кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 млн рублей.

Многие заёмщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили её в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заёмщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.

Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заёмщики ВТБ направили около 8 млрд рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заёмщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.

Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заёмщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения ещё больше приблизился к нулю.

"В новых условиях для заёмщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на её высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя клиентам направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на неё активизируется, что приведёт к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1