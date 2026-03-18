На площади Славы в Самаре открылась фотовыставка "Из Крыма с любовью"

Сегодня, 18 марта, в День воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, на медиаэкранах на пл. Славы в Самаре начала работу фотовыставка "Из Крыма с любовью". Демонстрация экспозиции организована при поддержке Правительства Самарской области.

Выставка стала итогом одноименного масштабного фотоконкурса, приуроченного к 12-й годовщине знаменательной даты. В экспозиции представлены лучшие работы победителей, которые сумели запечатлеть уникальную атмосферу полуострова.

Участниками конкурса выступили как профессиональные фотокорреспонденты средств массовой информации, так и фотолюбители. Главной темой их снимков стала крымская весна. "Весна в Крыму — явление особенное. Она приходит не только с цветением подснежников в крымских лесах, и с теплым дыханием моря, но и с высоким чувством исторической сопричастности, памятью о судьбоносном выборе крымчан в 2014 году. Крымская весна стала символом обновления, возвращения к родным берегам и начала новой эпохи для полуострова и для всей страны", — отмечают организаторы фотоконкурса "Из Крыма с любовью".

Увидеть работы можно будет в двух форматах. С 18 по 25 марта включительно фотоработы будут транслироваться на медиаэкранах, расположенных на пл. Славы. Традиционная стендовая экспозиция будет работать на пл. Славы до 10 апреля.