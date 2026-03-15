В Самаре завершилась реставрация усадьбы купца Федора Казакова

В Самаре завершили реставрацию усадьбы купца Федора Казакова, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Здание является объектом культурного наследия города и расположено на пересечении улиц Самарской и Высоцкого.

История усадьбы началась в 1881 г., когда купец Федор Казаков возвел здесь торговые лавки. В 1912 под руководством мещанина Павла Смирнова на объекте надстроили второй этаж. В те же годы соседний участок приобрел купец Семен Маликов — он построил двухэтажный кирпичный дом, дополнив архитектурный ансамбль.

После революции здание национализировали и переоборудовали под жилье. Более века его использовали и не проводили капитального ремонта. Это привело к существенным изменениям в состоянии конструкций.

"Во время восстановительных мероприятий были выявлены многочисленные скрытые дефекты практически на всех элементах объекта, что значительно осложнило процесс реставрации, — уточнил губернатор. — Сегодня работы на усадьбе плотностью завершены. Они проводились по региональной программе капремонта и при поддержке "Единой России".