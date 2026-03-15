В Самаре завершилась реставрация усадьбы купца Федора Казакова

В Самаре завершилась реставрация усадьбы купца Федора Казакова

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершили реставрацию усадьбы купца Федора Казакова, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Здание является объектом культурного наследия города и расположено на пересечении улиц Самарской и Высоцкого.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

История усадьбы началась в 1881 г., когда купец Федор Казаков возвел здесь торговые лавки. В 1912 под руководством мещанина Павла Смирнова на объекте надстроили второй этаж. В те же годы соседний участок приобрел купец Семен Маликов — он построил двухэтажный кирпичный дом, дополнив архитектурный ансамбль.

После революции здание национализировали и переоборудовали под жилье. Более века его использовали и не проводили капитального ремонта. Это привело к существенным изменениям в состоянии конструкций.

"Во время восстановительных мероприятий были выявлены многочисленные скрытые дефекты практически на всех элементах объекта, что значительно осложнило процесс реставрации, — уточнил губернатор. — Сегодня работы на усадьбе плотностью завершены. Они проводились по региональной программе капремонта и при поддержке "Единой России". 

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

