В СОУНБ пройдет арт-лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике

"История самарских мозаик" - открытая просветительская встреча с таким названием пройдет в Самарской областной универсальной научной библиотеке 29 октября в 13:30 (12+). В роли лектора выступит историк архитектуры, журналист и градозащитник Армен Арутюнов, автор книги "Мозаика модернизма. Куйбышев - Самара. 1958-1996".

1950-1990-е годы - это время торжества монументального искусства в Куйбышеве (Самаре). Именно в эти десятилетия улицы нашего города украсили многочисленные мозаики, витражи, живописные панно, рельефы и другие произведения искусства, над которыми работали местные и столичные художники. Многие из них сохранились до сих пор, напоминая нам о том, чем жили люди старших поколений.

"Борцы революции" на Волжском проспекте, "Монумент Славы" у железнодорожного вокзала, "Болгарские розы" на Стара-Загоре - в этих и других панно воспеваются подвиги народа, труд рабочих, достижения советского государства.

В 2021 году Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) при поддержке Фонда президентских грантов выпустило книгу-альбом "Мозаика модернизма. Куйбышев - Самара. 1958-1996". Это первое в истории региона издание, в котором собрана информация почти обо всех мозаиках областного центра.

В альбом включены ныне существующие мозаики, а также ранее утраченные или некогда задуманные, но, увы, так никогда и не воплощенные в жизнь. Работе над этим изданием и будет посвящена лекция Армена Арутюнова. Лектор также расскажет и о том, почему советские мозаики сохраняют свою историческую и художественную ценность спустя много лет.

Встреча пройдет в рамках культурно-просветительского цикла "Самара. Люди. Искусство", приуроченного к 175-летию Самарской губернии. Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.

Вход свободный.