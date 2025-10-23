16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СОУНБ пройдет арт-лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике На одном из домов Самары обнаружили рекламную вывеску 100-летней давности Даниил Сайко расскажет о работе над фильмом "Модерн губернии" Снесенный стадион "Буревестник" признали выявленным объектом культурного наследия Жилые дома на проспекте Масленникова признали памятниками архитектуры

Архитектура Культура

В СОУНБ пройдет арт-лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"История самарских мозаик" - открытая просветительская встреча с таким названием пройдет в Самарской областной универсальной научной библиотеке 29 октября в 13:30 (12+). В роли лектора выступит историк архитектуры, журналист и градозащитник Армен Арутюнов, автор книги "Мозаика модернизма. Куйбышев - Самара. 1958-1996".

1950-1990-е годы - это время торжества монументального искусства в Куйбышеве (Самаре). Именно в эти десятилетия улицы нашего города украсили многочисленные мозаики, витражи, живописные панно, рельефы и другие произведения искусства, над которыми работали местные и столичные художники. Многие из них сохранились до сих пор, напоминая нам о том, чем жили люди старших поколений.

"Борцы революции" на Волжском проспекте, "Монумент Славы" у железнодорожного вокзала, "Болгарские розы" на Стара-Загоре - в этих и других панно воспеваются подвиги народа, труд рабочих, достижения советского государства.

В 2021 году Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) при поддержке Фонда президентских грантов выпустило книгу-альбом "Мозаика модернизма. Куйбышев - Самара. 1958-1996". Это первое в истории региона издание, в котором собрана информация почти обо всех мозаиках областного центра.

В альбом включены ныне существующие мозаики, а также ранее утраченные или некогда задуманные, но, увы, так никогда и не воплощенные в жизнь. Работе над этим изданием и будет посвящена лекция Армена Арутюнова. Лектор также расскажет и о том, почему советские мозаики сохраняют свою историческую и художественную ценность спустя много лет.

Встреча пройдет в рамках культурно-просветительского цикла "Самара. Люди. Искусство", приуроченного к 175-летию Самарской губернии. Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.

Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2