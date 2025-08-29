16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства Мэрия Самары приватизирует 11 исторических зданий В Самаре выставили на торги дом, где снимали сериал "Жизнь и судьба" Бывшее общежитие института культуры в Самаре купил ресторатор Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Архитектура Культура

Мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском федеральном округе стартовал завершающий этап VI сезона фестиваля уличного искусства "ФормАРТ" — народное голосование за лучший мурал. Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова "Хлеб и сталь Победы", которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Хлеб и сталь победы" посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. В июле при содействии Самарских студенческих отрядов мурал появился на одном из объектов в Новокуйбышевске и уже стал новым культурным символом города.

Шестой фестиваль "ФормАРТ" посвящен Году Защитника отечества. Молодые художники из регионов Приволжья представили свои работы по четырем направлениям: "Образ Победы", "Герои нашего времени", "Героическое прошлое в искусстве" и "Поколение победителей".

Имена победителей станут известны в конце сентября в Кирове. Авторы лучших трех работ получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее творческое развитие.

Проголосовать за самарский мурал "Хлеб и сталь Победы" можно до 15 сентября по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, указав номер "12".

Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов. Особенностью проведения Фестиваля является определение для каждого сезона индивидуальной тематики, отражающей одно из ключевых направлений государственной политики или актуальной темы года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31