Мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства

В Приволжском федеральном округе стартовал завершающий этап VI сезона фестиваля уличного искусства "ФормАРТ" — народное голосование за лучший мурал. Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова "Хлеб и сталь Победы", которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.

"Хлеб и сталь победы" посвящена трудовому подвигу жителей Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны. В июле при содействии Самарских студенческих отрядов мурал появился на одном из объектов в Новокуйбышевске и уже стал новым культурным символом города.

Шестой фестиваль "ФормАРТ" посвящен Году Защитника отечества. Молодые художники из регионов Приволжья представили свои работы по четырем направлениям: "Образ Победы", "Герои нашего времени", "Героическое прошлое в искусстве" и "Поколение победителей".

Имена победителей станут известны в конце сентября в Кирове. Авторы лучших трех работ получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее творческое развитие.

Проголосовать за самарский мурал "Хлеб и сталь Победы" можно до 15 сентября по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, указав номер "12".