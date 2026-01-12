Глава СК РФ заинтересовался уголовным делом о нарушении прав гостей турбазы в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Напомним, в соцсетях появилось сообщение о том, что несколько семей купили на новогодние праздники путевки на турбазу в с. Ташла Ставропольского района. Вот только, как обнаружилось, условия в помещениях были антисанитарными.

Так, в домах не было отопления и водоснабжения, а позже отключилось электричество. Постояльцы вынужденно покинули комплекс, но деньги им до сих пор не вернули.

Отметим, что речь идет о турбазе "Хуторок Озерный", которую развивала предпринимательница из Тольятти Ольга Кулаксыз около реки Ташла. Ее бизнес и ранее сопровождался конфликтами. Так, она скупала дачные участки и строила на них объекты для отдыха, причиняя неудобства дачникам. Дело дошло до поджогов дачных строений и уголовных дел. За организацию поджогов Кулаксыз дали два года условно.