Павел Гнилорыбов прочитает лекцию о топонимике в "ЗИМ Галерее"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 12 марта, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Останется только имя" (12+). О том, как называют улицы, города, поселки, озера и садовые товарищества в современной России расскажет историк, экскурсовод, основатель и главный редактор проекта "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Больше года Павел Гнилорыбов собирал на карте России и систематизировал необычные и странные названия. Сравнивал современные топонимы с историческими, разбирался, каким образом они получили свои имена.

"Ткань страны фактически соткана из имен, — говорит историк. — Во время прогулок мы часто смотрим на таблички и читаем названия, смотрим из окна электрички на многочисленные остановки "Сады" и "38 километр".

На лекции в "ЗИМ Галерее" Павел Гнилорыбов расскажет, как появляются новые названия сегодня и по какому принципу они возникали в прошлые века.

Вход свободный.

