Петр Якубсон расскажет о самарских подземельях

В среду, 11 февраля, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" (улица Куйбышева, 128а)пройдет лекция "Наследие самарских подземелий" (16+). Ее прочитает спелеолог, фотограф, экскурсовод, член регионального отделения ВООПИиК Петр Якубсон. Вход свободный.
Говоря о достопримечательностях Самары и области, чаще всего на ум приходят исторические здания и красивые природные места. Они на виду, их можно эффектно показать. Но есть и спрятанные от глаз объекты, которые удивляют не меньше. Пожалуй, только специалисты знают, что подземная Самара — это настоящий "клондайк" необычного, интересного и редкого.
На лекции Петр Якубсон представит обзор всех подземелий Самары и области: от природных пещер до исследовательских штолен, от подземных рек до многоярусных подвалов. Кстати, это разнообразие — одна из главных фишек, которая притягивает к нам спелеологов из других регионов страны.
Также будет затронута и тема сохранения объектов. Ведь многие из естественных пещер, подземных горных выработок и терратектурных сооружений обладают признаками памятников природы и объектов культурного наследия. Есть и вовсе уникальные места общероссийского уровня. Для некоторых из них проблема охраны стоит уже достаточно остро.
Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup.
Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее