Петр Якубсон расскажет о самарских подземельях

В среду, 11 февраля, в 19:00 в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" (улица Куйбышева, 128а)пройдет лекция "Наследие самарских подземелий" (16+). Ее прочитает спелеолог, фотограф, экскурсовод, член регионального отделения ВООПИиК Петр Якубсон. Вход свободный.

Говоря о достопримечательностях Самары и области, чаще всего на ум приходят исторические здания и красивые природные места. Они на виду, их можно эффектно показать. Но есть и спрятанные от глаз объекты, которые удивляют не меньше. Пожалуй, только специалисты знают, что подземная Самара — это настоящий "клондайк" необычного, интересного и редкого.

На лекции Петр Якубсон представит обзор всех подземелий Самары и области: от природных пещер до исследовательских штолен, от подземных рек до многоярусных подвалов. Кстати, это разнообразие — одна из главных фишек, которая притягивает к нам спелеологов из других регионов страны.

Также будет затронута и тема сохранения объектов. Ведь многие из естественных пещер, подземных горных выработок и терратектурных сооружений обладают признаками памятников природы и объектов культурного наследия. Есть и вовсе уникальные места общероссийского уровня. Для некоторых из них проблема охраны стоит уже достаточно остро.

Лекция пройдет в рамках проекта "ВООПИиК покажет" Самарского регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория "Архитектурная среда" кофейни White Cup.

