Музей Рязанова опубликовал афишу на новогодние праздники

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В новогодние праздники в музее им. Эльдара Рязанова пройдет серия праздничных мероприятий - интерактивные занятия, авторские экскурсии и лекции.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В субботу, 27 декабря, в 12:00 в музее Рязанова пройдет первое новогоднее мероприятие — интерактивное занятие "В гостях у сказки" (6+). Сказка "Морозко" — произведение устного народного творчества. Есть несколько редакций сказки: Александра Афанасьева, который записал два варианта, и Алексея Толстого, который сделал ее литературную обработку. Также по "Морозко" в 1964 году Александр Роу снял известный одноименный фильм (0+).

На интерактивном занятии юные посетители узнают, как праздновали Рождество и Новый год более 100 лет назад, познакомятся с историей создания экранизации "Морозко" и увидят миниатюру театра теней. Кроме того, на мастер-классе после спектакля дети смогут сделать своими руками небольшой сувенир — объемную открытку по мотивам сказки.

Стоимость участия: детский билет — 250 рублей, входной билет для взрослых — 150 рублей (полный) и 100 рублей (льготный). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 16:00 пройдет авторская экскурсия "Саундтрек удачи. Музыкальное оформление фильмов Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет музыкант Дмитрий Дмитриев. Музыка имела большое значение в биографии Эльдара Александровича: c подросткового возраста он увлекся опереттой, всю жизнь собирал пластинки и не представлял себе дня без магнитофона. И, конечно же, лучшие композиторы эпохи писали для фильмов режиссера музыку, которая до сих пор с первых нот переносит зрителей в мир кино.

Дмитрий Дмитриев расскажет о композициях, которые впервые появились в картинах Рязанова, а затем стали всенародно любимыми хитами. Как и кем создавались эти шедевры? Какие обстоятельства, события и судьбоносные совпадения повлияли на музыку к фильмам? Посетители также услышат знаковые песни в авторской интерпретации Дмитриева под гитару и погрузятся в музыку жизни Эльдара Рязанова. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В четверг, 8 января, в 16:00 историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная прочитает лекцию "Самара зимняя" (12+). Лекция посвящена дореволюционным развлечениям самарцев в зимнюю пору и в новогодние праздники. Гости узнают, модно ли было кататься на санях по улицам города больше 100 лет назад, где в дореволюционной Самаре располагались катки, какие зимние товары продавались в магазинах, посещали ли горожане рождественские театральные постановки и многое другое.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 10 января, в 16:00 пройдет лекция "Новогодние киносказки Эльдара Рязанова" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
В четырех фильмах знаменитого режиссера действия происходят в новогоднюю ночь, а после "Иронии судьбы" Рязанова даже стали неформально называть Дедом Морозом мира кино. На лекции гости узнают об истории создания двух "Карнавальных ночей" (1956, 6+ и 2006, 12+), "Зигзага удачи" (1968, 6+) и "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+), а также о приемах, из которых складываются рязановские новогодние фильмы. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

На новогодних каникулах Музей Эльдара Рязанова организует несколько интерактивных экскурсий "Есть установка весело встретить Новый год!" (12+). Самый любимый праздник в России сложно представить без просмотра фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+). Это уже традиция, как украшение елки или приготовление оливье. Рязанов — настоящий Дед Мороз мира кино, который подарил зрителям еще два новогодних фильма — "Карнавальную ночь" (1956, 6+) и "Зигзаг удачи" (1968, 6+). Эти картины волшебным образом поднимают настроение и помогают верить в чудо.
Немногие знают, что традиция смотреть рязановские фильмы в новогодние праздники сложилась не случайно. На интерактивной экскурсии гости пройдутся по экспозиции музея и окунутся в историю создания новогодних фильмов знаменитого режиссера.

Вход на мероприятие — 400 рублей. График проведения и ссылки на покупку билетов:

  • 3 января, 12.00 
  • 4 января, 12.00 
  • 4 января, 14.00 
  • 4 января, 16.00 
  • 5 января, 18.00 
  • 9 января, 14.00
  • 9 января, 18.00 
  • 10 января, 12.00 

Просим обратить внимание на новогоднее расписание! Музей Эльдара Рязанова работает по следующему графику:

29 декабря: 10.00 — 18.00
30 декабря: 10.00 — 17.00
31 декабря, 1 и 2 января: выходные дни
3, 4 и 5 января: 12.00 — 20.00
6 января: 12.00 — 18.00
7 января: выходной день
8 и 9 января: 12.00 — 20.00

С 10 января музейработает по стандартному графику. С понедельника по воскресенье: 10.00 — 18.00, четверг: 12.00 — 20.00

