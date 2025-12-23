16+
В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ.
В четверг, 25 декабря, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Шпионы и разведчики запасной столицы" (16+). Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет о деятельности отечественных и зарубежных спецслужб в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре Инга Пеннер рассказывала гостям "ЗИМ Галереи" о самом громком самарском скандале времен Первой мировой войны — обвинении "пивных королей" Альфреда и Владимира фон Вакано в шпионаже. Новая лекция-исследование историка посвящена периоду Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей СССР.

Почему военный Куйбышев стал городом настоящих шпионских войн? Какие интриги плели сотрудники посольств Великобритании, Польши и Швеции? Как грязные калоши разоблачили коварные планы японских агентов?

Гости галереи узнают, как куйбышевские сотрудники НКВД ловили предателей, и какие уникальные экспонаты хранятся в самом "секретном" музее Самары.

Вход свободный

