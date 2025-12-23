В "ЗИМ Галерее" прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы

В четверг, 25 декабря, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Шпионы и разведчики запасной столицы" (16+). Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет о деятельности отечественных и зарубежных спецслужб в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.
В сентябре Инга Пеннер рассказывала гостям "ЗИМ Галереи" о самом громком самарском скандале времен Первой мировой войны — обвинении "пивных королей" Альфреда и Владимира фон Вакано в шпионаже. Новая лекция-исследование историка посвящена периоду Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей СССР.
Почему военный Куйбышев стал городом настоящих шпионских войн? Какие интриги плели сотрудники посольств Великобритании, Польши и Швеции? Как грязные калоши разоблачили коварные планы японских агентов?
Гости галереи узнают, как куйбышевские сотрудники НКВД ловили предателей, и какие уникальные экспонаты хранятся в самом "секретном" музее Самары.
Вход свободный
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее