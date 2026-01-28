В Художественном музее пройдет цикл лекций "Купеческие собрания"

Самарский областной художественный музей приглашает на цикл лекций "Купеческие собрания", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Цикл посвящен выдающимся купеческим династиям, коллекционерам и меценатам, сыгравшим важную роль в культурной жизни Самары на рубеже XIX–XX веков.

Лекции прочитают ведущие научные сотрудники музея и самарские искусствоведы. Так, 31 января, пройдет лекция "К. П. Головкин — художник", 7 февраля — "Купеческие собрания Шихобаловых", 14 февраля — "Купец К. П. Головкин — пионер культурной среды Самары", 21 февраля — "Альфред фон Вакано — коллекционер, меценат, путешественник".

Начало лекций — в 14:00.