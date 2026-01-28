В Художественном музее пройдет цикл лекций "Купеческие собрания"

Самарский областной художественный музей приглашает на цикл лекций "Купеческие собрания", сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Цикл посвящен выдающимся купеческим династиям, коллекционерам и меценатам, сыгравшим важную роль в культурной жизни Самары на рубеже XIX–XX веков.
Лекции прочитают ведущие научные сотрудники музея и самарские искусствоведы. Так, 31 января, пройдет лекция "К. П. Головкин — художник", 7 февраля — "Купеческие собрания Шихобаловых", 14 февраля — "Купец К. П. Головкин — пионер культурной среды Самары", 21 февраля — "Альфред фон Вакано — коллекционер, меценат, путешественник".
Начало лекций — в 14:00.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее