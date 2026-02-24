16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Эльдара Рязанова пройдет медиация по экспозиции и очередное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история" На Масленицу в "ЗИМ Галерее" выступит ансамбль "То4ка-тире" В Самаре покажут выставку художницы Елены Маховой "От вокзала до причала" Галерея "Заварка" приглашает самарцев на медиаторский тур В музее Рязанова ко Дню защитника отечества пройдет лекция Вячеслава Вербового

Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова пройдет медиация по экспозиции и очередное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 февраля, в 18:00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+), сообщает пресс-служба музея. Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 28 февраля, в 14.00 состоится четвертое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

В середине 1940-х годов новое итальянское кино брело на ощупь в поисках собственной идентичности. Импульсом для его рождения оказались не фантазии людей искусства, а суровые уроки истории. В разгар Второй мировой войны отношение к кинематографу как индустрии развлечений изменилось. Стали раздаваться голоса, что кино теперь должно стать, наконец, зрелым — то есть ответственным и критически заостренным. Так неореализм оказался началом новой истории кино.

Как сокрушить голливудский миф? Зачем выходить из уютных павильонов на шумные и опасные улицы? Почему мимика и жесты звезд стали подозрительны и потребовались лица обычных людей? Почему общественная жизнь важнее историй про частные интересы? Четвертая встреча киношколы посвящена творчеству Витторио Де Сика, Роберто Росселлини, Лукино Висконти и других режиссеров.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1