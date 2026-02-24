В музее Эльдара Рязанова пройдет медиация по экспозиции и очередное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

В четверг, 26 февраля, в 18:00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+), сообщает пресс-служба музея. Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 28 февраля, в 14.00 состоится четвертое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

В середине 1940-х годов новое итальянское кино брело на ощупь в поисках собственной идентичности. Импульсом для его рождения оказались не фантазии людей искусства, а суровые уроки истории. В разгар Второй мировой войны отношение к кинематографу как индустрии развлечений изменилось. Стали раздаваться голоса, что кино теперь должно стать, наконец, зрелым — то есть ответственным и критически заостренным. Так неореализм оказался началом новой истории кино.

Как сокрушить голливудский миф? Зачем выходить из уютных павильонов на шумные и опасные улицы? Почему мимика и жесты звезд стали подозрительны и потребовались лица обычных людей? Почему общественная жизнь важнее историй про частные интересы? Четвертая встреча киношколы посвящена творчеству Витторио Де Сика, Роберто Росселлини, Лукино Висконти и других режиссеров.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.