В музее Эльдара Рязанова пройдет медиация по экспозиции и очередное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

В четверг, 26 февраля, в 18:00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+), сообщает пресс-служба музея. Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.
Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 28 февраля, в 14.00 состоится четвертое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Почему Италия? Неореализм как новый кино-язык" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
В середине 1940-х годов новое итальянское кино брело на ощупь в поисках собственной идентичности. Импульсом для его рождения оказались не фантазии людей искусства, а суровые уроки истории. В разгар Второй мировой войны отношение к кинематографу как индустрии развлечений изменилось. Стали раздаваться голоса, что кино теперь должно стать, наконец, зрелым — то есть ответственным и критически заостренным. Так неореализм оказался началом новой истории кино.
Как сокрушить голливудский миф? Зачем выходить из уютных павильонов на шумные и опасные улицы? Почему мимика и жесты звезд стали подозрительны и потребовались лица обычных людей? Почему общественная жизнь важнее историй про частные интересы? Четвертая встреча киношколы посвящена творчеству Витторио Де Сика, Роберто Росселлини, Лукино Висконти и других режиссеров.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее