16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музей Эльдара Рязанова проведет экскурсию по выставке, детский зимний квест и лекцию об архитектуре региона В "ЗИМ Галерее" откроется выставка арт-группы "Сады" В музее Рязанова пройдет детская интерактивная экскурсия "Камера! Мотор! Детство!" В Самаре открывается выставка скульптора Массимо Гьотти "Гуманность металла" В Художественном музее пройдет цикл лекций "Купеческие собрания"

Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова проведет экскурсию по выставке, детский зимний квест и лекцию об архитектуре региона

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

6 и 7 февраля Музей Эльдара Рязанова подготовил для посетителей кураторскую экскурсию по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды", детский зимний квест и лекцию об архитектурном многообразии региона, сообщает пресс-служба музея.

Фото: музей Эльдара Рязанова

6 февраля в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".
Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 7 февраля, в 11:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детский зимний квест "Не просто дом" (6+).

В основу квеста легли воспоминания Маргариты Барской, которая родилась в бывшем доме Маштакова 1 января 1949 г., как она сама говорила в одном из интервью — "под елкой". Ее семья переехала из Ленинграда, родители были врачами и работали в Самарском госпитале, от которого им дали квартиру в доме 207 по ул. Самарской. Теплые и трогательные воспоминания Барской о детстве сложились в историю, с которой сотрудники "Заварки" познакомят юных посетителей.

Участникам предстоит отправиться в увлекательное путешествие, исследовать каждый уголок дома, раскрыть тайны его обитателей и даже найти спрятанные "сокровища".

Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 7 февраля (суббота) в 16:00 в Музее-галерее "Заварка" состоится лекция "Многообразие во всем" (6+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Филармония и кинотеатр "Художественный", государственный банк, комплекс Иверского женского монастыря, лютеранская кирха, католический костел, татарская историческая мечеть и хоральная синагога, доходные дома Челышева и Маркова, деревянное зодчество… На примерах жилых и общественных построек посетители лекции погрузятся в архитектурное многообразие региона. Гости "Заварки" увидят знаковые архитектурные достопримечательности Самарского края, узнают об истории их создания и об изменениях, которые произошли в ходе реконструкции зданий.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1