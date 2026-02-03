Музей Эльдара Рязанова проведет экскурсию по выставке, детский зимний квест и лекцию об архитектуре региона

6 и 7 февраля Музей Эльдара Рязанова подготовил для посетителей кураторскую экскурсию по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды", детский зимний квест и лекцию об архитектурном многообразии региона, сообщает пресс-служба музея.

6 февраля в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 7 февраля, в 11:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детский зимний квест "Не просто дом" (6+).

В основу квеста легли воспоминания Маргариты Барской, которая родилась в бывшем доме Маштакова 1 января 1949 г., как она сама говорила в одном из интервью — "под елкой". Ее семья переехала из Ленинграда, родители были врачами и работали в Самарском госпитале, от которого им дали квартиру в доме 207 по ул. Самарской. Теплые и трогательные воспоминания Барской о детстве сложились в историю, с которой сотрудники "Заварки" познакомят юных посетителей.

Участникам предстоит отправиться в увлекательное путешествие, исследовать каждый уголок дома, раскрыть тайны его обитателей и даже найти спрятанные "сокровища".

Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 7 февраля (суббота) в 16:00 в Музее-галерее "Заварка" состоится лекция "Многообразие во всем" (6+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Филармония и кинотеатр "Художественный", государственный банк, комплекс Иверского женского монастыря, лютеранская кирха, католический костел, татарская историческая мечеть и хоральная синагога, доходные дома Челышева и Маркова, деревянное зодчество… На примерах жилых и общественных построек посетители лекции погрузятся в архитектурное многообразие региона. Гости "Заварки" увидят знаковые архитектурные достопримечательности Самарского края, узнают об истории их создания и об изменениях, которые произошли в ходе реконструкции зданий.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.