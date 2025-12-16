В "Заварке" пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения галереи

Креативное пространство в бывшем доме мещанина Михаила Маштакова впервые распахнуло свои двери 21 декабря 2022 года. В ближайшие выходные в "Заварке" пройдет серия мероприятий в рамках празднования дня рождения музея-галереи.

20 декабря (суббота)

В 16.00 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 18.00 состоится новогодний концерт (6+) самарской певицы Фефы. Анфиса Третьякова (сценический псевдоним — Фефа) исполнит авторские джазовые песни, которые объединяют поколения и семейные истории. Они подарят ощущение праздника и зарядят отличным настроением на целый год вперед.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Субботний вечер завершится читкой (6+). Актеры театра "Грань" Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова представят зрителям воспоминания жителей, соседей и гостей дома Маштакова. Выступление начнется в 21.00. Гости услышат истории, собранные во время подготовки выставки "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+) и проекта "По соседству". Эти устные рассказы являются не только частью экспозиции, но и стали основой для тематики празднования дня рождения "Заварки". Во время читки раскроются необычные факты, связанные с историей дома Маштакова, а также подлинные эмоции и чувства жителей этого здания. Вход на мероприятие — 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

21 декабря (воскресенье)

В 16.30 пройдет иммерсивная экскурсия "Наступающий наступает!" (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Посетители пройдутся по залам дома Маштакова, посетят действующую выставку "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+), узнают секреты ее создания, задумки художников и кураторов. Также в камерной атмосфере гости обсудят традиции празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах, эмоциях и воспоминаниях местных жителей района вокруг нынешней Самарской площади. В завершении мероприятия экскурсанты выпьют ароматный чай и увидят первый рождественский мультфильм "Рождество у обитателей леса" (6+). Это кукольный черно-белый мультипликационный фильм режиссера Владислава Старевича, который был выпущен 31 декабря 1912 года. Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 18.30 состоится паблик-ток "Искусство арт-медиации" (12+). Участниками станут архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина, историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и медиатор Галереи "Виктория" Кристина Нижегородцева. Встречу проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству". Арт-медиация предлагает нелинейные, ассоциативные пути к воспоминаниям, обходя защитные барьеры и позволяя извлечь и переработать опыт через творческое выражение. Она способствует коллективному осмыслению устной истории: позволяет группе совместно исследовать и интерпретировать общие воспоминания, создавать общие нарративы и укрепить групповую идентичность. Художественные артефакты, созданные в процессе арт-медиации, могут стать ценным наследием, которое документирует устную историю и делает ее доступной для будущих поколений в более многогранном и эмоционально насыщенном виде.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.