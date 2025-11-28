16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет выставка "Благословенная Самара" В "ЗИМ Галерее" расскажут об историях большой любви в Самаре В "Заварке" проведут паблик-ток "Память в каре" В "Заварке" пройдет творческая встреча с директором кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым В Самаре откроется выставка Ольги Абраменковой "Самара - лица, улицы, дома"

Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет выставка "Благословенная Самара"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 12 по 21 декабря 2025 года в ВК "Экспо-Волга" состоится православная выставка-продажа "Благословенная Самара".

Мероприятие пройдет при поддержке Самарской Епархии. Центральная святыня выставки - Чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница". Ежедневные Молебны будут проходить в 12:00 и 16:00.

Выставка откроет свои двери 12 декабря в 10:00. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится в тот же день в 12:00 в зале Центральной Святыни. После молебна, в 13:00, с жителями города в рамках выставки встретится Архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

14 декабря в 12:00 с архипастырским визитом выставку посетит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Высокопреосвященнейший Владыка совершит торжественный молебен и проведет встречу в формате проповеди с жителями города, включающую блок с ответами на вопросы из зала.

Посетителей выставки ждет православная продукция из более чем 50 храмов и монастырей со всей России и из-за рубежа. Также в составе культурной программы - концерты, беседы со священниками, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое.

Традиционно в светской части экспозиции можно будет приобрести натуральные продукты, которые невозможно купить в магазинах. Фермерские хозяйства, монастырские подворья и пасеки привезут на выставку целебный мед, орехи, оливу, специи, рыбу, чай, халву и другие сладости к праздничному столу.

На втором этаже можно застать за работой членов волонтерской организации "Самарский покров" при Вознесенском соборе, которые традиционно будут заниматься плетением маскировочных сетей для помощи бойцам СВО.

В специальном зале на первом этаже ежедневно будут проводиться всевозможные бесплатные мастер-классы, хотя бы один из которых точно придется по душе.

Приглашаем прикоснуться к духовному наследию нашего народа и окунуться в благостную атмосферу светлого мероприятия! Ждем с 12 по 21 декабря 2025 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23а, ВК "Экспо-Волга".

Время работы:

12-20 декабря 10:00-19:00 ч.

21 декабря 10:00-16:00 ч.

Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30