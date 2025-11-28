В Самаре пройдет выставка "Благословенная Самара"

С 12 по 21 декабря 2025 года в ВК "Экспо-Волга" состоится православная выставка-продажа "Благословенная Самара".

Мероприятие пройдет при поддержке Самарской Епархии. Центральная святыня выставки - Чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница". Ежедневные Молебны будут проходить в 12:00 и 16:00.

Выставка откроет свои двери 12 декабря в 10:00. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится в тот же день в 12:00 в зале Центральной Святыни. После молебна, в 13:00, с жителями города в рамках выставки встретится Архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

14 декабря в 12:00 с архипастырским визитом выставку посетит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Высокопреосвященнейший Владыка совершит торжественный молебен и проведет встречу в формате проповеди с жителями города, включающую блок с ответами на вопросы из зала.

Посетителей выставки ждет православная продукция из более чем 50 храмов и монастырей со всей России и из-за рубежа. Также в составе культурной программы - концерты, беседы со священниками, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое.

Традиционно в светской части экспозиции можно будет приобрести натуральные продукты, которые невозможно купить в магазинах. Фермерские хозяйства, монастырские подворья и пасеки привезут на выставку целебный мед, орехи, оливу, специи, рыбу, чай, халву и другие сладости к праздничному столу.

На втором этаже можно застать за работой членов волонтерской организации "Самарский покров" при Вознесенском соборе, которые традиционно будут заниматься плетением маскировочных сетей для помощи бойцам СВО.

В специальном зале на первом этаже ежедневно будут проводиться всевозможные бесплатные мастер-классы, хотя бы один из которых точно придется по душе.

Приглашаем прикоснуться к духовному наследию нашего народа и окунуться в благостную атмосферу светлого мероприятия! Ждем с 12 по 21 декабря 2025 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23а, ВК "Экспо-Волга".

Время работы:

12-20 декабря 10:00-19:00 ч.

21 декабря 10:00-16:00 ч.

Вход свободный.