В Самаре пройдет выставка "Благословенная Самара"

С 12 по 21 декабря 2025 года в ВК "Экспо-Волга" состоится православная выставка-продажа "Благословенная Самара".
Мероприятие пройдет при поддержке Самарской Епархии. Центральная святыня выставки - Чудотворная икона Божией Матери "Скоропослушница". Ежедневные Молебны будут проходить в 12:00 и 16:00.
Выставка откроет свои двери 12 декабря в 10:00. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится в тот же день в 12:00 в зале Центральной Святыни. После молебна, в 13:00, с жителями города в рамках выставки встретится Архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
14 декабря в 12:00 с архипастырским визитом выставку посетит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Высокопреосвященнейший Владыка совершит торжественный молебен и проведет встречу в формате проповеди с жителями города, включающую блок с ответами на вопросы из зала.
Посетителей выставки ждет православная продукция из более чем 50 храмов и монастырей со всей России и из-за рубежа. Также в составе культурной программы - концерты, беседы со священниками, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое.
Традиционно в светской части экспозиции можно будет приобрести натуральные продукты, которые невозможно купить в магазинах. Фермерские хозяйства, монастырские подворья и пасеки привезут на выставку целебный мед, орехи, оливу, специи, рыбу, чай, халву и другие сладости к праздничному столу.
На втором этаже можно застать за работой членов волонтерской организации "Самарский покров" при Вознесенском соборе, которые традиционно будут заниматься плетением маскировочных сетей для помощи бойцам СВО.
В специальном зале на первом этаже ежедневно будут проводиться всевозможные бесплатные мастер-классы, хотя бы один из которых точно придется по душе.
Приглашаем прикоснуться к духовному наследию нашего народа и окунуться в благостную атмосферу светлого мероприятия! Ждем с 12 по 21 декабря 2025 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23а, ВК "Экспо-Волга".
Время работы:
12-20 декабря 10:00-19:00 ч.
21 декабря 10:00-16:00 ч.
Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее