16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция о новогодних и рождественских традициях дореволюционной Самары ВСК и фонд MaxArt открывают первую арт-резиденцию в Китае для российских художников В самарском театре оперы и балета открыли постоянную выставку "Нового музея театра" В "Заварке" пройдет кураторская экскурсия по выставке о Доме Маштакова В Музее имени Алабина пройдет лекция о самарских древностях

Музеи и выставки Культура

В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция о новогодних и рождественских традициях дореволюционной Самары

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13 декабря в 16:00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Празднование Рождества — давняя и любимая дореволюционная традиция. Отмечали его 25 декабря, и это было одно из самых любимых и долгожданных событий, как детей, так и взрослых.
На лекции посетители узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки и как они создавались? В каких местных газетах можно было прочитать о рождественских традициях, какие святочные рассказы печатались на страницах прессы? Есть ли уникальные особенности самарских поздравительных текстов? В каких магазинах можно было купить рождественские подарки, какие посетить рестораны и где проходили массовые мероприятия? И, наконец, как наши предки украшали домашнюю елку?

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4