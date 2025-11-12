В "ЗИМ Галерее" откроется выставка-смотр самарского искусства за год

В пятницу, 14 ноября, в 19.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Высокие обороты. Самарское искусство в 2025 году" (16+). В экспозиции представят произведения, созданные в этом году наиболее яркими художниками из Самары.
"ЗИМ Галерея" запускает новый проект — ежегодный смотр итогов выставочного сезона. Он призван сделать видимой взаимосвязь между авторами разных поколений, живущими в Самаре и за ее пределами. Организаторы подчеркивают, что не претендуют на объективный и исчерпывающий обзор всего, что произошло за 2025 год, но постарались представить произведения самых ярких, смелых, ставших известными и коммерчески успешными художников.
На выставке покажут работы Яны Арбузовой, Дмитрия Гилена, Евгения Греки, Дарьи Емельяновой, Алексея Журавлева, Владимира Логутова, Кристины Сырчиковой, Андрея Сяйлева, Святослава Таранова, Алены Ярмольчук и художественного объединения "Союз невозможных".
Все произведения созданы не только в разных техниках и жанрах. Каждый автор обладает собственным художественным миром. В путешествии по этим мирам зрителям поможет аудиогид, подготовленный куратором выставки Сергеем Баландиным.
Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее