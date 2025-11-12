В "ЗИМ Галерее" откроется выставка-смотр самарского искусства за год

В пятницу, 14 ноября, в 19.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Высокие обороты. Самарское искусство в 2025 году" (16+). В экспозиции представят произведения, созданные в этом году наиболее яркими художниками из Самары.

"ЗИМ Галерея" запускает новый проект — ежегодный смотр итогов выставочного сезона. Он призван сделать видимой взаимосвязь между авторами разных поколений, живущими в Самаре и за ее пределами. Организаторы подчеркивают, что не претендуют на объективный и исчерпывающий обзор всего, что произошло за 2025 год, но постарались представить произведения самых ярких, смелых, ставших известными и коммерчески успешными художников.

На выставке покажут работы Яны Арбузовой, Дмитрия Гилена, Евгения Греки, Дарьи Емельяновой, Алексея Журавлева, Владимира Логутова, Кристины Сырчиковой, Андрея Сяйлева, Святослава Таранова, Алены Ярмольчук и художественного объединения "Союз невозможных".

Все произведения созданы не только в разных техниках и жанрах. Каждый автор обладает собственным художественным миром. В путешествии по этим мирам зрителям поможет аудиогид, подготовленный куратором выставки Сергеем Баландиным.

Вход свободный.