В Самаре откроется выставка Николая Ельцова "Из осени в осень"

В четверг, 20 ноября, в 18:00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки Николая Ельцова "Из осени в осень".
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
В своих творческих поисках Ельцов прошел разные направления, но всегда уделял огромное значение цвету, как главному выразительному средству. Живописец разработал свою цветовую теорию, выделяя не просто теплый и холодный спектр, но также горячий и прохладный.
Исходя из своих представлений, художник пишет пейзажи и натюрморты. Основываясь на многолетних наблюдениях, написав сотни натурных этюдов, в первую очередь — это излюбленные места Бахиловой поляны и окружающие ее пейзажи, он перерабатывает натурный мотив, создавая картины природы, где форма предметов, пространство и состояние передается цветовыми пятнами.
