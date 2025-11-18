Галерея "Виктория" проведет VI Осенний аукцион самарского современного искусства

В четверг, 20 ноября, в Самаре пройдет VI Осенний аукцион самарского искусства. Самарское современное искусство уже давно вырвалось за пределы региона. Произведения художников из Самары можно встретить и на международных биеннале, и в собрании Государственной Третьяковской галереи, и на престижных ярмарках.

В 2025 г. Галерея "Виктория", арт-клуб "Худрук" и Российский аукционный дом собрали 15 произведений известных самарских художников, среди которых Владимир Логутов, Андрей Сяйлев, Дарья Емельнова, Кристина Сырчикова, Алексей Журавлев, Яна Арбузова и другие.

Осенний аукцион призван поддержать самарских художников, осветить искусство региона, создать почву для его коллекционирования.

Наблюдать за трансляцией торгов можно на странице Галереи "Виктория" во "Вконтакте" 20 ноября, в 19:00.

Каталог аукциона.