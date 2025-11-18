Галерея "Виктория" проведет VI Осенний аукцион самарского современного искусства

В четверг, 20 ноября, в Самаре пройдет VI Осенний аукцион самарского искусства. Самарское современное искусство уже давно вырвалось за пределы региона. Произведения художников из Самары можно встретить и на международных биеннале, и в собрании Государственной Третьяковской галереи, и на престижных ярмарках.
В 2025 г. Галерея "Виктория", арт-клуб "Худрук" и Российский аукционный дом собрали 15 произведений известных самарских художников, среди которых Владимир Логутов, Андрей Сяйлев, Дарья Емельнова, Кристина Сырчикова, Алексей Журавлев, Яна Арбузова и другие.
Осенний аукцион призван поддержать самарских художников, осветить искусство региона, создать почву для его коллекционирования.
Наблюдать за трансляцией торгов можно на странице Галереи "Виктория" во "Вконтакте" 20 ноября, в 19:00.
Каталог аукциона.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее