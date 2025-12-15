В Детской картинной галерее открывается выставка "Святки, прялки да колядки"

Выставка Детской картинной галереи "Святки, прялки да колядки" посвящена традициям и смыслам святочных гуляний и, шире, русскому народному календарю, а также зимним занятиям и ремеслам наших предков.
До начала XX века большинство русского населения смотрело на окружающий мир глазами крестьянина: через призму земледельческого цикла, народных обрядов и фольклора, почитая "крестьянских" святых и осмысляя праздники церковного календаря с позиций земледельца. Жизненный уклад крестьянина определялся в первую очередь сменой времен года, поворотными сроками солнечного календаря.
Одним из самых ярких многодневных народных праздников на Руси были Святки. Этот период времени был приурочен к зимнему солнцевороту и открывал народный солнечный год. Святки длились двенадцать дней (по числу месяцев года), с Рождества Христова до Крещения Господня. Корни большинства святочных обрядов, совершаемых в связи с наступлением нового солнечного года, восходят к глубокой древности.
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл — в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива. Через праздники происходила передача от старших младшим закрепленного в веках знания многих поколений — от принятых норм поведения, отношения к прошлому и предкам до демонстрации нарядов и исполнения традиционных песен. Именно это богатство, многогранность и жанровая сложность Святок стали главной темой представленной выставки.
В центральном зале музея воссоздана сцена гуляния ряженых, в которой использован этнографический материал, собранный в экспедициях по селам Самарской и Ульяновской области Самарского центра русской традиционной культуры. Среди экспонатов этого зала представлен уникальный подлинник — святочная деревянная маска "харя" из села Еремкино Ульяновской области (сейчас хранится в Музее истории и краеведения села Большая Борла).
Экспозиция "Святки, прялки да колядки" отражает и такую важную сторону годового календарного цикла как чередование праздников и будней, работы и отдыха. Поэтому вторая, "будничная" половина выставки раскрывает тему зимних крестьянских занятий и ремесел. Один из залов посвящен мужским занятиям, в том числе таким экзотическим для современного человека, как кубовая набойка, а другой — женским. Здесь представлены предметы из коллекции Детской картинной галереи, других музеев и частных коллекций. А в подвале особняка Клодта можно будет узнать о главных темах и традициях святочных гаданий, подблюдных песнях и о том, какое время в году считалось лучшим, чтобы узнать свою судьбу.
Выставка "Святки, прялки да колядки" откроется 16 декабря в 18:00. Посетить ее можно до 15 марта 2026 года.
