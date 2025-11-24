В "Заварке" пройдет творческая встреча с директором кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым

В субботу, 29 ноября, в 16.00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (16+) с программным директором международного кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым.

Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч "Эхо кинофестивалей" (12+). Проект реализуется с 2024 года по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой — генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля "Каракуз фильм". На "Эхо кинофестивалей" в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших кинофорумов России.

На ближайшей встрече приглашенным гостем станет Сергей Симаков — председатель регионального общественного Фонда содействия развитию кинематографии, программный директор телеканала "Продвижение", главный редактор, создатель и администратор портала "Работники ТВ" и программный директор кинофестиваля "Литература и кино".

Международный фестиваль "Литература и кино" ежегодно проходит в Гатчине (Ленинградская область) с 1995 года. Это единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмы и сериалы, в основу которых легли произведения отечественной и зарубежной литературы, а также проекты о жизни и творчестве деятелей культуры. Победителей определяет жюри, призы вручаются более чем в 15 номинациях.

В разные годы почетными гостями фестиваля и членами жюри становились Станислав Говорухин, Катрин Денев, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Светличная, Тонино Гуэрра, Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Андрей Петров, Татьяна Догилева, Сергей Урсуляк, Наталья Варлей, Виктор Сухоруков, а также многие другие кинематографисты и деятели культуры.

Эльдар Рязанов был гостем кинофестиваля "Литература и кино" в 2007 году. Он представлял фильм "Андерсен. Жизнь без любви" (2006, 16+). Картина получила приз за лучший фильм года — гран-при "Гранатовый браслет".

Сергей Симаков расскажет об истории и специфике кинофестиваля: как формируется программа и отбираются фильмы, какие мероприятия проходят в рамках форума, кто становился лауреатами и призерами в разные годы.

После встречи состоится показ фильма "Семейное счастье" (2025, 16+). Это драма Стаси Толстой (выпускница ВГИКа, мастерская Сергея Соловьева), снятая по мотивам одноименного и первого романа Льва Толстого. Для режиссера картина стала вторым полным метром. Фильм "Семейное счастье" создан киностудией ROCK FILMS, студией KIONFILM и компанией "Амедиа Продакшн" при поддержке министерства культуры РФ.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.