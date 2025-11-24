16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Заварке" пройдет творческая встреча с директором кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым В Самаре откроется выставка Ольги Абраменковой "Самара - лица, улицы, дома" Галерея "Виктория" проведет VI Осенний аукцион самарского современного искусства В Самаре откроется выставка Николая Ельцова "Из осени в осень" В "Заварке" прочитают лекцию и проведут чаепитие

Музеи и выставки Культура

В "Заварке" пройдет творческая встреча с директором кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 29 ноября, в 16.00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (16+) с программным директором международного кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч "Эхо кинофестивалей" (12+). Проект реализуется с 2024 года по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой — генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля "Каракуз фильм". На "Эхо кинофестивалей" в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших кинофорумов России.

На ближайшей встрече приглашенным гостем станет Сергей Симаков — председатель регионального общественного Фонда содействия развитию кинематографии, программный директор телеканала "Продвижение", главный редактор, создатель и администратор портала "Работники ТВ" и программный директор кинофестиваля "Литература и кино".

Международный фестиваль "Литература и кино" ежегодно проходит в Гатчине (Ленинградская область) с 1995 года. Это единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмы и сериалы, в основу которых легли произведения отечественной и зарубежной литературы, а также проекты о жизни и творчестве деятелей культуры. Победителей определяет жюри, призы вручаются более чем в 15 номинациях.

В разные годы почетными гостями фестиваля и членами жюри становились Станислав Говорухин, Катрин Денев, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Светличная, Тонино Гуэрра, Валентин Гафт, Светлана Немоляева, Андрей Петров, Татьяна Догилева, Сергей Урсуляк, Наталья Варлей, Виктор Сухоруков, а также многие другие кинематографисты и деятели культуры.

Эльдар Рязанов был гостем кинофестиваля "Литература и кино" в 2007 году. Он представлял фильм "Андерсен. Жизнь без любви" (2006, 16+). Картина получила приз за лучший фильм года — гран-при "Гранатовый браслет".

Сергей Симаков расскажет об истории и специфике кинофестиваля: как формируется программа и отбираются фильмы, какие мероприятия проходят в рамках форума, кто становился лауреатами и призерами в разные годы.

После встречи состоится показ фильма "Семейное счастье" (2025, 16+). Это драма Стаси Толстой (выпускница ВГИКа, мастерская Сергея Соловьева), снятая по мотивам одноименного и первого романа Льва Толстого. Для режиссера картина стала вторым полным метром. Фильм "Семейное счастье" создан киностудией ROCK FILMS, студией KIONFILM и компанией "Амедиа Продакшн" при поддержке министерства культуры РФ.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30