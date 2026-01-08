БК "Самара" в Красноярске уступил "Енисею"

В среду, 7 января, БК "Самара" проиграл "Енисею" со счетом 83:88, сообщает пресс-служба волжан. встреча команд состоялась в Красноярске.

В стартовом периоде дальними попаданиями отметились Глеб Шейко, Дмитрий Чебуркин, Никита Михайловский и Андрей Саврасов. Несколько раз гости вели в счете, но концовка четверти осталась за хозяевами: 21:31 по итогам десятиминутки. В начале второй две подряд точные атаки удались Глебу Шейко. Но "Енисей" удержал инициативу, и к середине периода отставание достигло уже "-17": 29:46. За четыре минуты, остававшиеся до большого перерыва, "Самара" отыграла половину, хотя по-прежнему заметно отставала: 42:53.

Михайловский и Шейко продолжили терзать защиту сибиряков и в третьем периоде. Но те держали разницу в 10+. А в середине четверти хозяева выдали рывок 8:0, который во многом и стал решающим: 53:73 за две минуты до конца периода. В заключительной четверти за три минуты самарцы отыграли половину отставания: 69:79 после очередной трехи от Глеба Шейко. Но сибиряки удержались на 10-очковом рубеже. Хотя самарцы и бились до последних мгновений, победы хозяева уже не отдали.