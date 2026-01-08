16+
Баскетбол Спорт

БК "Самара" в Красноярске уступил "Енисею"

КРАСНОЯРСК. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 7 января, БК "Самара" проиграл "Енисею" со счетом 83:88, сообщает пресс-служба волжан. встреча команд состоялась в Красноярске.

Фото: БК Самара

В стартовом периоде дальними попаданиями отметились Глеб Шейко, Дмитрий Чебуркин, Никита Михайловский и Андрей Саврасов. Несколько раз гости вели в счете, но концовка четверти осталась за хозяевами: 21:31 по итогам десятиминутки. В начале второй две подряд точные атаки удались Глебу Шейко. Но "Енисей" удержал инициативу, и к середине периода отставание достигло уже "-17": 29:46. За четыре минуты, остававшиеся до большого перерыва, "Самара" отыграла половину, хотя по-прежнему заметно отставала: 42:53.

Михайловский и Шейко продолжили терзать защиту сибиряков и в третьем периоде. Но те держали разницу в 10+. А в середине четверти хозяева выдали рывок 8:0, который во многом и стал решающим: 53:73 за две минуты до конца периода. В заключительной четверти за три минуты самарцы отыграли половину отставания: 69:79 после очередной трехи от Глеба Шейко. Но сибиряки удержались на 10-очковом рубеже. Хотя самарцы и бились до последних мгновений, победы хозяева уже не отдали.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

