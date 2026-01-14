16+
Баскетбольная "Самара" подписала форварда Александра Летино Баскетбольная "Самара" в Москве уступила ЦСКА - 60:103 Баскетбольная "Самара" уступила УНИКСу БК "Самара" в Красноярске уступил "Енисею" "Тольяттиазот" — обладатель Кубка Самарской области по баскетболу

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" в Москве уступила ЦСКА - 60:103

МОСКВА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 13 января, в Москве прошла игра между самарским БК "Самара" и столичным БК ЦСКА. По итогам самарцы уступили со счетом 60:103.

Треха от Глеба Шейко, попадание Никиты Михайловского - после двух сыгранных минут самарцы вели 5:4. Но прошло две с половиной минуты, а наша команда пропустила рывок 1:16, заметно отстав уже к середине стартового периода. Треха Данилы Походяева, очки от Андрея Саврасова и Никиты Косякова положения не изменили - 15:34 по итогам четверти. Во втором периоде крутых пике "Самаре" благодаря активности тех же Михайловского, Саврасова и Косякова удалось избежать, но москвичи продолжали отрываться в счете - к большому перерыву соперников разделяли уже 29 очков - 34:63.

Третью десятиминутку самарская команда начала по-хозяйски. Евгений Минченко отправил в цель треху, в проходе до кольца хозяев добрался Никита Михайловский - хотя ЦСКА, конечно, отвечал на это своими атаками, самарцы "разбежались". И благодаря очередному проходу Михайловского и трехе Данилы Чикарева в концовке четверти оставили этот отдельный отрезок за собой (19:17), хотя общая ситуация практически не изменилась - 53:80. Но удержать этот темп не удалось: заключительный период гости начали с семиминутного отрезка 3:20. ЦСКА буднично довел дело до очередной своей победы.

60:103 - поражение "Самары".

"В первой четверти мы пропустили много быстрых прорывов. Дали хозяевам почувствовать ритм, потом пошел работать периметр… Игрокам ЦСКА нельзя давать свободу. Не проконтролировали подбор: хотя мы и выиграли третью четверть, но ее начало было ужасным, когда мы отдали четыре подбора на своем щите. Маленькая ротация - и в выводе мяча мы сейчас выглядим скудно, сиротливо, хотя и пытаемся выжать максимум из игроков: чтобы они помогли, чтобы было какое-то движение. Игра смотрелась. Но мы устали, перестали контролировать быстрый переход и щит - и ЦСКА додавил. Но мы стараемся, работаем, ЦСКА для нас хороший пример", - сказал главный тренер "Самары" Владислав Коновалов.

Следующий матч "Самара" проведет 18 января в Екатеринбурге.

