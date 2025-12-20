16+
Баскетбол Спорт

"Самара" на своей площадке в овертайме уступила "Автодору" — 99:102

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 20 декабря, в Самаре состоялся матч между баскетболистами "Самары" и саратовским "Автодором".

Активность Никиты Михайловского и Евгения Минченко позволила, казалось, "Самаре" уверенно вкатиться в игру: 10:7 после трех сыгранных минут. Но саратовцы быстро пришли в себя: прошло всего четыре минуты — а они уже имели 10-очковое преимущество, 15:25. А рывок 9:0 гостей в конце первой и начале второй четверти вообще поставил нашу команду на грань катастрофы: 17:37.

Пара попаданий от Данилы Походяева и треха от Глеба Шейко разогнавшихся гостей не остановили, они лишь наращивали преимущество, достигавшее уже и 21 очко. Только ближе к большому перерыву самарцы отладили нападение, и Дмитрий Чебуркин, Данила Походяев и Никита Михайловский чуть сократили разницу: 39:45 по итогам первой половины.

А началась вторая — и у самарцев полетело. Две трехи от Глеба Шейко, еще одна от Данилы Походяева — подгоняемые не теряющими оптимизма болельщиками, хозяева устремились в погоню, быстро отыграв еще половину отставания. "Автодор" еще нашел силы для ответа, но "2+1" поочередно реализовали Никита Михайловский и Артем Чеваренков, они же соорудили еще один быстрый отрыв: к середине периода соперников разделяли всего 4 очка (61:65). Впрочем, в третьей десятиминутке гости выстояли: 70:78 перед решающей четвертью.

И здесь началось самое интересное. Собрав всю энергию трибун, "Самара" вновь бросилась вперед. И каким восторгом была встречена очередная треха Глеба Шейко, подарившая, наконец, команде лидерство: 82:80 после трех сыгранных минут. Дмитрий Чебуркин и Артем Чеваренков закрепили этот успех: за две минуты до конца основного времени хозяева вели "+5" (88:83).

Теперь уже "Автодор" запустил погоню. И за 11 секунд до сирены интрига закрутилась на максимум: 89:89. И последняя атака — за самарцами. Но наша команда шансом закончить все без нервотрепки овертайма не воспользовалась.

Пять минут "качелей" и драмы. Усилиями Артема Чеваренкова и Никиты Михайловского хозяева пару раз еще вели в счете. Но удача, увы для "Самары" и ее болельщиков, сегодня явно была за саратовцев. При 99:101 на табло наша команда имела 13 секунд на спасение. И вновь свой шанс упустила: 99:102 — поражение "Самары".

Следующий матч, последний в уходящем году, "Самара" проведет 26 декабря в Нижнем Новгороде.

