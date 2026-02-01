"Самара" в Санкт-Петербурге уступила "Зениту" — 52:113

В воскресенье, 1 февраля, БК "Самара" встречался с "Зенитом".

Самарская команда позволила питерцам сразу же оторваться в счете: 2:11 после четырех сыгранных минут. Попадание Дмитрия Халдеева перезапустило самарскую атаку, две трехи подряд в цель отправили Данила Походяев и Дмитрий Чебуркин, под конец стартового периода издали отметился и сам Халдеев — но хозяева инициативу не упускали: 16:20 к первому перерыву. Но во второй четверти самарцы впали в какой-то ступор, пропустив четырехминутный рывок 0:21 — и имели уже 18:43 к середине периода. "2+1" от все того же Халдеева ситуации не изменили: "Зенит" продолжал наращивать отрыв. К большому перерыву соперников разделяли уже 30+ очков: 25:56.

Разница продолжала расти и в третьей четверти. Соперники сыграли четыре минуты — а отставание "Самары" выросло уже до "-40" (31:71). Дмитрий Чебуркин был точен из-за дуги, но хозяева не собирались останавливаться, отвечая на каждое попадание нашей команды.

Отдельные яркие "вспышки" вроде данка Андрея Саврасова их ничуть не смущали: 42:84 перед заключительной десятиминуткой. И вновь гости забуксовали в начале четверти: более четырех минут без набранных очков и очередной рывок питерцев. Данк Евгения Минченко, казалось, лишь раззадорил хозяев: уже за четыре минуты до финальной сирены они пробили "сотню". "Дежурные" трехи от Дмитрия Чебуркина и Андрея Саврасова едва ли уже могли расстроить питерскую публику.