Баскетбол Спорт

Баскетбольный клуб "Самара" признали банкротом

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный арбитраж удовлетворил ходатайство временного управляющего баскетбольного клуба "Самара" Александра Маслакова. Организацию признали банкротом. В отношении нее открыли конкурсное произведство.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляют 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Суд удовлетворил заявление клуба о введении процедуры наблюдения и назначил временным управляющим члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В декабре он представил отчет о финансовом состоянии организации и ходатайство о признании БК банкротом и открытии конкурсного производства.

"По результатам анализа сделаны выводы о том, что СБСК "Самара" финансово неустойчиво и не имеет реальной возможности восстановить свою платежеспособность. Движимое и недвижимое имущество, подлежащее регистрации, у должника отсутствует. Дебиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2025 года составляет 86,7 млн рублей. При этом основные средства организации оценены в 124 тысячи рублей", — указано в материалах дела.

Арбитраж эти доводы убедили. Ходатайство временного управляющего было удовлетворено. Срок конкурсного производства составит 4 месяца. Это завершающий этап процедуры банкротства юрлиц, на котором распродают имущество должника, чтобы погасить его долги перед кредиторами.

Согласно опубликованным данным, больше всего денег баскетбольный клуб должен ООО "ТПВ Рус". Сумма требований составляет 52,6 млн рублей. Других организаций в списке кредиторов пока нет. Но уведомления подавали несколько компаний. Также с требованиями на сумму 33 млн рублей обратилась налоговая служба.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "ТПВ Рус" зарегистрировано в Тольятти. Основным видом деятельности организации является "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств". Владельцем является Дмитрий Большаков. СМИ писали, что компания предоставила клубу займ в 50 млн рублей.

Сейчас на соревнованиях регион представляет новый БК "Самара". Это автономная некоммерческая организация, учредителем которой является министерство спорта Самарской области,

