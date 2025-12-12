Экс-владельца ТЦ "Вертикаль" Николая Тарана привлекают к субсидиарной ответственности на 1,5 млрд

Арбитражный суд Самарской области взыскал убытки в конкурсную массу ООО "Вертикаль" с Николая Тарана.
Как сообщили в суде, 11 декабря в рамках дела о банкротстве ООО "Вертикаль" было признано доказанным наличие оснований для привлечения Тарана к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере более 1,5 млрд рублей.
Напомним, сейчас Центральный районный суд Тольятти рассматривает уголовное дело бывших председателя совета директоров санированного "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана и президента этого кредитного учреждения Елены Казымовой. Судить их начали заочно. Речь в обвинении идет о 60 эпизодах хищения денег и их легализации у "АвтоВАЗбанка", "Росската" и ПАО НБ "Траст". Вероятная сумма ущерба может превышать 2,5 млрд рублей. На текущий момент последнее судебное заседание было назначено на 10 декабря — его отложили из-за неявки защитника из-за болезни.
В 2024 г. стало известно, что Николаю Тарану не удалось доказать суду убыточность сделки по продаже ТЦ "Вертикаль" на Московском шоссе, 17 в Самаре. Торговый центр был продан целиком с торгов в рамках банкротства ООО "Вертикаль", ранее принадлежавшего Николаю Тарану. Сумма сделки составила 1,044 млрд руб., что на 45% выше начальной цены.
Согласно информации арбитражного дела, кредитором (заявителем) выступал национальный банк "Траст". Некоторые жалобы и заявления в рамках дела проходили разные инстанции и доходили до Верховного Суда РФ. Например, согласно последним материалам судов, 25 декабря 2024 г. арбитражному управляющему отказали в заявлении об изменении очередности удовлетворения требования налоговой службы по НДС.
"Отказано в удовлетворении требований банка в части обязания уполномоченного органа возвратить в конкурсную массу должника 50 млн рублей и обязания конкурсного управляющего распределить указанную сумму в порядке, предусмотренном ст. 134 Федерального закона от 26 октября 2002 г. No 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", — указано также в судебных документах.
В Арбитражном суде Поволжского округа определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменили в части отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего об изменении очередности удовлетворения требования уполномоченного органа по НДС в сумме 76 061 087 руб., отнесения этого требования к третьей очереди удовлетворения, в также в части прекращения производства по заявлению банка о разрешении разногласий. В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, банк просил отменить судебные акты в части отказа в удовлетворении требования об обязании уполномоченного органа возвратить в конкурсную массу должника 50 млн рублей. Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы.
