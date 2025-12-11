Три грузовика столкнулись на трассе под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 декабря, в Волжском районе произошло ДТП с участием трех грузовиков. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области