"Раз 200 было": Алексей Леушкин прокомментировал слухи о своем задержании

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Владелец самарского холдинга "Техооборонпром" Алексей Леушкин прокомментировал журналисту Волга Ньюс информацию о том, что его якобы задержали, а жилище подвергли обыску. По словам бизнесмена, слухи, разошедшиеся накануне, сильно преувеличены.

"Меня вызвали на опрос в правоохранительные органы, я сходил, опросился. Опрос был по уголовному делу, по которому я прохожу свидетелем. Такие опросы в моей жизни были много раз, может, раз 200", - вспоминает бизнесмен.

Алексей Леушкин сообщил, что не сразу ответил на звонок журналиста Волга Ньюс, потому что проводит много рабочих встреч и в этот день освободился от важных дел лишь к вечеру. Он также сказал, что не может разглашать, по какому именно уголовному делу его опрашивали. Неофициально источники полагают, что опрос мог касаться фирмы авторитетного предпринимателя Игоря Сиротенко.

Напомним, Алексей Леушкин в октябре 2025 г. вышел из состава совладельцев ООО "Сателлит", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Другими совладельцами компании значатся Игорь Сиротенко, Екатерина Давидюк, Игорь Шинкаренко и Борух Биняминов.

Основные активы Алексея Леушкина сосредоточены в холдинге "Техоборонпром", куда входят АО "Металлист-Самара", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Агрегат", ПАО "СЗ "Экран". Также с ним связывали компанию "ТОП-Строй", владеющую площадкой бывшего Самарского завода клапанов. В прошлом Леушкин являлся членом совета директоров "АктивКапитал Банка", и АСВ настаивало на привлечении его к субсидиарной ответственности вместе с Дилярой Селезневой, Григорием Оганесяном, Виктором Хенкиным и другими.

Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко Алексей Митусов недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР - 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно.

Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома.

23 июля 2025 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. Были задержаны Олег Кудрин, Александр Махно, Павел Алексеев, Олег Андриянов, Владимир Морозов, Александр Чигирев, Владислав Чичканов. 

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

