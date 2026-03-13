"Раз 200 было": Алексей Леушкин прокомментировал слухи о своем задержании

Владелец самарского холдинга "Техооборонпром" Алексей Леушкин прокомментировал журналисту Волга Ньюс информацию о том, что его якобы задержали, а жилище подвергли обыску. По словам бизнесмена, слухи, разошедшиеся накануне, сильно преувеличены.

"Меня вызвали на опрос в правоохранительные органы, я сходил, опросился. Опрос был по уголовному делу, по которому я прохожу свидетелем. Такие опросы в моей жизни были много раз, может, раз 200", - вспоминает бизнесмен.

Алексей Леушкин сообщил, что не сразу ответил на звонок журналиста Волга Ньюс, потому что проводит много рабочих встреч и в этот день освободился от важных дел лишь к вечеру. Он также сказал, что не может разглашать, по какому именно уголовному делу его опрашивали. Неофициально источники полагают, что опрос мог касаться фирмы авторитетного предпринимателя Игоря Сиротенко.

Напомним, Алексей Леушкин в октябре 2025 г. вышел из состава совладельцев ООО "Сателлит", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Другими совладельцами компании значатся Игорь Сиротенко, Екатерина Давидюк, Игорь Шинкаренко и Борух Биняминов.

Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко Алексей Митусов недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР - 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно.

Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома.

23 июля 2025 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. Были задержаны Олег Кудрин, Александр Махно, Павел Алексеев, Олег Андриянов, Владимир Морозов, Александр Чигирев, Владислав Чичканов.