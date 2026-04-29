Житель Тольятти признан виновным в смертельной автокатастрофе в Саратовской области

Суд установил, что действия 47‑летнего автомобилиста из Тольятти привели к гибели двух человек и тяжким травмам еще одного пассажира, сообщает прокуратура Саратовской области.
Трагедия произошла 23 августа 2025 г. на трассе Р‑228 Сызрань - Саратов - Волгоград около с. Клещевка.
Тольяттинец, управляя автомобилем Lada Vesta, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Lada Vesta GFL 350 под управлением 51-летнего водителя. На месте ДТП скончалась пассажирка Lada Vesta GFL 350, позже умер и водитель. Еще семь человек, в том числе двое детей, получили травмы.
Подсудимый вину полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии‑поселении и лишил права управлять транспортными средствами на два года.
