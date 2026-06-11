Столкновение внедорожников привело к опрокидыванию автомобиля в Самаре

Авария произошла на ул. Дальневосточной напротив дома № 4. 47-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Great Wall, которым управлял 68-летний мужчина; после удара автомобиль Great Wall опрокинулся влево по ходу движения.

Водитель автомобиля Great Wall получил травмы и госпитализирован.