Под Самарой в массовом ДТП пострадали женщина и маленький мальчик

В Красноярском районе в понедельник, 27 июля, на 3 км дороги "Волжский — Курумоч — Урал" произошло столкновение трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

25-летняя женщина за рулем "четырнадцатой" столкнулась с впередиидущим автомобилем Audi Q5. После удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chevrolet Niva.

В больницу госпитализированы водитель отечественной легковушки и четырехлетний мальчик, ехавший с ней.