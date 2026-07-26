В Елховском районе маневрировавшая без поворотника легковушка угодила под фуру

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В субботу, 25 июля, в Елховском районе Lada Vesta столкнулась с фурой FAW, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области