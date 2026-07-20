В воскресенье, 19 июля, в 20:20 в Промышленном районе Самары 23-летний водитель Lada Priora двигался по ул. Стара-Загора в направлении ул. 22 Партсъезда. В пути, напротив дома № 85, он наехал на 32-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо походу движения автомобиля в неположенном для перехода месте. Пешеход госпитализирован, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Самаре госпитализировали пешехода, сбитого "Приорой"
САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!