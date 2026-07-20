В Самаре госпитализировали пешехода, сбитого "Приорой"

В воскресенье, 19 июля, в 20:20 в Промышленном районе Самары 23-летний водитель Lada Priora двигался по ул. Стара-Загора в направлении ул. 22 Партсъезда. В пути, напротив дома № 85, он наехал на 32-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо походу движения автомобиля в неположенном для перехода месте. Пешеход госпитализирован, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.