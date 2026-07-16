В Самаре Renault Duster сбил 5-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте

В среду, 15 июля, в 16:55 в Кировском районе Самары 61-летний водитель Renault Duster

В среду, 15 июля, в 16:55 в Кировском районе Самары 61-летний водитель Renault Duster, двигаясь по ул. Металлистов со стороны проспекта Металлургов в направлении ул. Свободы, в районе дома № 40 наехал на 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Пострадавший ребенок на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.