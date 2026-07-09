Легковушка столкнулась с КамАЗом на встречке в Красноярском районе

В среду, 8 июля, в Красноярском районе на 4 км автодороги "Обход с. Красный Яр" произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 17:20, по данным Госавтоинспекции, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу, где это запрещено, и допустил встречное столкновение с автомобилем КамАЗ 52213 под управлением 48-летнего водителя, который двигался со стороны Ульяновска.

64-летнего водителя Kia Rio и его 67-летнюю пассажирку госпитализировали для оказания медицинской помощи.