Пострадавшего после ДТП в селе Самарской области увезли в больницу

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Во вторник, 30 июня, в 17:58 в Сергиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых авто, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"