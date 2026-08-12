В Приморском в лобовом столкновении пострадал человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 11 августа, в 17:43 в поселке Приморский Ставропольского района случилось ДТП с пострадавшим, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС