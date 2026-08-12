В Октябрьске водителя, скрывшегося после наезда на пешехода, лишили прав на год

В Октябрьске раскрыто ДТП со скрывшимся водителем, которое произошло в июле текущего года, сообщает региональное ГУ МВД.

Около 18:50 в районе дома № 92 по ул. Максима Горького в Октябрьске 32‑летний мужчина за рулем Toyota Sprinter наехал на 26‑летнего пешехода, а затем покинул место аварии.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя. В отношении водителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

По решению суда мужчина лишен права управления транспортными средствами на 1 год.