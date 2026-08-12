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В Чапаевске пенсионерка лишилась 1,3 миллиона рублей из‑за изощренной схемы мошенников В Приморском в лобовом столкновении пострадал человек Госпитализирован водитель Lada Granta, перевернувшейся в кювет в Кинельском районе В Тольятти в ДТП пострадали два пенсионера Отменен оправдательный приговор экс-чиновнице Росимущества Алие Ишмуратовой

Происшествия

В Чапаевске пенсионерка лишилась 1,3 миллиона рублей из‑за изощренной схемы мошенников

ЧАПАЕВСК. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Злоумышленники выманили у 67‑летней жительницы Чапаевска 1 300 000 рублей, прикрываясь необходимостью замены электросчетчика, сообщили в пресс‑службе регионального ГУ МВД.

Все началось с обычного сообщения в мессенджере. Неизвестные написали пенсионерке от имени службы по замене электросчетчиков. Предложение не выглядело подозрительно, поэтому женщина не усомнилась в его подлинности.

Далее мошенники предложили женщине "передать сведения" для оформления заявки, для этого требовалось лишь перейти по ссылке из сообщения. Сразу после перехода на телефон пенсионерки пришел проверочный код. Преступники убедили женщину передать этот код "для подтверждения заявки".

Вскоре женщине позвонили и сообщили, что код попал к злоумышленникам, а значит, все ее сбережения теперь под угрозой. Такой прием — классический способ вызвать панику и лишить жертву способности критически оценивать ситуацию.

Испугавшись потери накоплений, пенсионерка попыталась "спасти" деньги. В итоге она сделала именно то, чего и добивались мошенники: сняла в банкомате 1 300 000 рублей и передала наличные курьеру. Только спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц и восстанавливают полную цепочку переводов, чтобы отследить движение похищенных средств. 

Чтобы не стать жертвой аналогичной схемы, сотрудники МВД советуют придерживаться простых правил:

  • Не переходите по ссылкам из сообщений в мессенджерах или СМС, даже если они приходят якобы от коммунальных служб, банков или госорганов.
  • Не передавайте никому коды из СМС и любые персональные данные в переписке или по телефону.
  • Помните, что работы по замене счетчиков инициирует только ваша управляющая компания или энергоснабжающая организация. При этом они никогда не запрашивают коды или данные карт в переписке.
  • Если вам звонят и пытаются напугать потерей денег или блокировкой счета — немедленно прекратите разговор.
  • Для уточнения информации используйте только официальные контакты организации, которые можно найти на квитанциях, официальном сайте или в офисе.
  • При малейших подозрениях обращайтесь в полицию по телефону 102 или в ближайшее отделение.
  • Правоохранители также рекомендуют регулярно напоминать пожилым родственникам об этих правилах и помогать им проверять сомнительные сообщения и звонки.

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