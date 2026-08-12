В Чапаевске пенсионерка лишилась 1,3 миллиона рублей из‑за изощренной схемы мошенников

Злоумышленники выманили у 67‑летней жительницы Чапаевска 1 300 000 рублей, прикрываясь необходимостью замены электросчетчика, сообщили в пресс‑службе регионального ГУ МВД.

Все началось с обычного сообщения в мессенджере. Неизвестные написали пенсионерке от имени службы по замене электросчетчиков. Предложение не выглядело подозрительно, поэтому женщина не усомнилась в его подлинности.

Далее мошенники предложили женщине "передать сведения" для оформления заявки, для этого требовалось лишь перейти по ссылке из сообщения. Сразу после перехода на телефон пенсионерки пришел проверочный код. Преступники убедили женщину передать этот код "для подтверждения заявки".

Вскоре женщине позвонили и сообщили, что код попал к злоумышленникам, а значит, все ее сбережения теперь под угрозой. Такой прием — классический способ вызвать панику и лишить жертву способности критически оценивать ситуацию.

Испугавшись потери накоплений, пенсионерка попыталась "спасти" деньги. В итоге она сделала именно то, чего и добивались мошенники: сняла в банкомате 1 300 000 рублей и передала наличные курьеру. Только спустя некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению лиц и восстанавливают полную цепочку переводов, чтобы отследить движение похищенных средств.