Двойной брак в Самаре: женщина заключила новый союз, не расторгнув предыдущий

В Самаре суд признал недействительным брак между местной жительницей и иностранцем, сообщает региональная прокуратура.

Суд по иску прокуратуры Красноглинского района признал недействительным союз, оформленный в 2021 г. между россиянкой и иностранцем. Проверка показала, что женщина на тот момент уже была замужем, а значит, новый брак юридически невозможен.

Иностранец использовал регистрацию брака как способ обойти закон и получить разрешение на временное проживание. Теперь документ подлежит аннулированию.