Пенсионер из Тольятти переиграл мошенницу: вместо денег отдал пакет с бумагой

В Автозаводский районный суд Тольятти поступило уголовное дело о крупном мошенничестве. Фигуранткой стала 42‑летняя безработная жительница с. Васильевка Ставропольского района Самарской области, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, в марте 2026 г. женщина, действуя в составе преступной группы в роли курьера, выманила у 52‑летнего тольяттинца 1,9 млн руб., убедив его несовершеннолетнюю дочь передать деньги.
Также обвиняемая пыталась похитить 2,4 млн руб. у 77‑летнего пенсионера. "Однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов", — уточняет надзорное ведомство.
Уголовное дело передано в Автозаводский районный суд Тольятти. В отношении иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках