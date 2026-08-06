Пенсионер из Тольятти переиграл мошенницу: вместо денег отдал пакет с бумагой

В Автозаводский районный суд Тольятти поступило уголовное дело о крупном мошенничестве. Фигуранткой стала 42‑летняя безработная жительница с. Васильевка Ставропольского района Самарской области, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в марте 2026 г. женщина, действуя в составе преступной группы в роли курьера, выманила у 52‑летнего тольяттинца 1,9 млн руб., убедив его несовершеннолетнюю дочь передать деньги.

Также обвиняемая пыталась похитить 2,4 млн руб. у 77‑летнего пенсионера. "Однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов", — уточняет надзорное ведомство.

Уголовное дело передано в Автозаводский районный суд Тольятти. В отношении иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство.